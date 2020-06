in foto: L’intervento dei vigili del fuoco di Gazzaniga

Il maltempo torna ad accanirsi su Nembro, il centro della Val Seriana già flagellato dal coronavirus e colpito da una grandinata eccezionale la sera del 2 giugno. I temporali che hanno colpito la Bergamasca nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 giugno hanno provocato danni e disagi alla viabilità.

Strada allagata e albero caduto, intervengono i vigili del fuoco

I vigili del fuoco volontari di Gazzaniga (Bergamo) sono intervenuti in seguito alla caduta di un albero che ha occupato la strada in località San Vito a Nembro. La pianta è stata rimossa e la zona messa in sicurezza. Sempre in paese la ex strada provinciale si è allagata per metà carreggiata.

Esonda il Cherio, allagata la statale 42

Disagi anche sulla strada statale 42. Gli automobilisti di passaggio in mattinata hanno segnalato che per l‘esondazione del fiume Cherio la carreggiata è stata allagata. La via è stata in seguito riaperta.

Violenta grandinata sulla Val Seriana: strade di Nembro e Alzano invase dal ghiaccio

Nella serata del 2 giugno a causa di un evento meteorologico improvviso e violento, una grandinata straordinaria si era abbattuta sui comuni di Nembro e Alzano Lombardo, i paesi già colpiti duramente dall'emergenza coronavirus e al centro delle indagini sulla mancata zona rossa che avrebbe potuto evitare centinaia di morti e migliaia di contagi. Le vie dei paesi si erano completamente allagate, le strade imbiancate come se fosse caduta una abbondante nevicata. A Nembro l'acqua in strada aveva bloccato le automobili creando lunghe code e ingorghi.