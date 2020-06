in foto: Tempesta di grandine in Val Seriana

Fitta grandinata a Lecco e in Val Seriana, con i paesi interamente ricoperti dai chicchi. La violenta grandinata si è abbattuta nel tardo pomeriggio di oggi, 2 giugno, nella Bergamasca. Nembro e Alzano, paesi già colpiti duramente dall'emergenza coronavirus, sono completamente allagati. In alcuni comuni le strade sono imbiancate come se fosse caduta una abbondante nevicata. A Nembro, riporta l'agenzia Ansa, l'acqua in strada ha bloccato le automobili creando lunghe code e ingorghi. Problemi in tutta la valla e, in seguito, anche a Lecco. Ora il maltempo si è spostato in direzione di Milano, ma al momento non si segnalano particolari disagi. Nella notte previsti temporali fortissimi e grandinate. Non si segnalano, per ora, feriti o incidenti dovuti alla grandine nelle zone più colpite. A Lecco si segnalano chicchi di grandine grossi come olive. Nel corso della tempesta le temperature sono crollate addirittura di 10 gradi e ora sono vicine ai 15 gradi.

Nella notte e durante la mattinata di domani, 3 giugno, dovrebbe splendere il sole in tutta la Lombardia, ma il maltempo dovrebbe tornare già in serata. Il fine settimana, in particolare, sarà caratterizzato da maltempo e temporali diffusi. Le temperature caleranno di diversi gradi rispetto alla settimana appena trascorsa. Domenica 7 giugno a Milano è prevista una temperatura massima di 15 gradi.