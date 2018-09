in foto: Foto di repertorio

Un altro pedone è morto a Milano, investito da un'auto. L'ennesimo incidente mortale è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, pochi minuti prima delle 15. La vittima, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è un uomo di 79 anni. L'anziano stava percorrendo via Cascina Bellaria, la strada che costeggia il parco di Trenno: per cause da accertare un'auto, guidata da un uomo di 58 anni, è piombata sull'uomo travolgendolo. Il conducente della vettura si è subito fermato e lui stesso ha chiamato i soccorsi. Sul posto l'Areu ha inviato due ambulanze e un'automedica. Per il 79enne, purtroppo, non c'era ormai più nulla da fare: il personale del 118 ne ha solo potuto constatare il decesso. Le cure alla fine sono servite proprio al 58enne, rimasto sotto choc per l'accaduto e soccorso in codice verde. Spetterà adesso agli agenti della polizia locale milanese, che hanno effettuato i rilievi, valutare eventuali responsabilità dell'automobilista nell'incidente mortale.

Un mese fa l'ultimo incidente mortale in città

L'ultimo grave episodio, a Milano città, risale a circa un mese fa: la mattina dell'11 agosto un uomo di 76 anni era stato travolto dallo scooter guidato da un ragazzo di 29 anni. L'incidente era avvenuto in via Comasina, alla periferia nord della città: il 76enne purtroppo era morto sul colpo, mentre il 29enne era rimasto ferito in modo lieve. Appena tre giorni fa, invece, alle porte della città si è consumata un'altra tragedia: la 38enne Barbara Fettolini, mamma di due figlie, è morta davanti agli occhi delle sue bambine di 5 e 8 anni sull'Autostrada A8 Milano-Varese, appena dopo la barriera di Milano Nord.