in foto: (Foto: Vigili del fuoco)

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nella serata di ieri – martedì 11 settembre – sull'autostrada A8 Milano – Varese. Una donna di 38 anni, mamma di due figlie, è morta mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Illese le figlie della vittima, di 5 e 8 anni. L'incidente, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti prima delle 20.30 in direzione Milano, subito dopo la barriera Milano Nord. Tre le auto coinvolte: stando a una prima ricostruzione, l'auto su cui viaggiavano la vittima e le sue due figlie avrebbe urtato un guard rail a bordo strada. La donna è scesa dall'abitacolo per controllare che le figlie stessero bene e metterle in salvo. Un'altra auto, con a bordo una donna di 30 anni, si è accostata per verificare cos'era successo e prestare aiuto: in quel momento però una terza vettura, con a bordo due uomini di 32 e 54 anni, è sopraggiunta travolgendo le altre due auto. Come conseguenza dell'incidente la mamma delle due bambine è morta sul colpo. La donna di 30 anni, che viaggiava a bordo dell'altra auto coinvolta, è rimasta ferita in modo grave: ricoverata all'ospedale Niguarda di Milano ha subito l'amputatazione di una gamba. Feriti, in modo più lieve, anche i due uomini a bordo dell'auto che ha innescato la carambola mortale. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle lamiere contorte delle vetture affidandoli al personale sanitario, giunto con quattro ambulanze e un'automedica. Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti della Polizia Stradale di Busto Arsizio.