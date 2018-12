Un uomo è stato travolto da un treno a Sedriano, in provincia di Milano, ed è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. L'incidente è avvenuto questa mattina poco prima di mezzogiorno, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. La dinamica dell'episodio non è ancora chiara: l'uomo, un trentenne del posto, sarebbe stato urtato da un convoglio di passaggio lontano dalla stazione: l'investimento è avvenuto infatti in via Giacomo Matteotti, in un punto in cui non c'è passaggio a livello. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica del 118, i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, cui spetterà accertare la dinamica dell'incidente. Le condizioni del trentenne sono critiche: il ragazzo è stato trovato privo di sensi ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove è ora ricoverato in prognosi riservata.

In mattinata un uomo travolto e ucciso da un treno nel Bergamasco

In mattinata un'altra tragedia dalla dinamica simile era avvenuta nel Bergamasco, tra le stazioni di Ambivere Mapello e Cesano Caprino Bergamasco. Un uomo di 53 anni è stato travolto da un treno regionale ed è morto sul colpo. Non è ancora chiaro se sia trattato di un incidente o di un gesto volontario. La circolazione dei treni era rimasta sospesa per circa quattro ore, fino alle 11.