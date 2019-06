in foto: Il fiume Lambro nell’omonimo parco a Milano (Archivio Lapresse)

Il cadavere di un uomo è stato trovato nel primo pomeriggio di oggi a Milano. Il corpo era nelle acque del fiume Lambro, in un tratto all'altezza di via Caduti di Marcinelle. Non è ancora stata confermata l'identità della vittima, anche se fonti investigative ipotizzano che possa trattarsi del cittadino peruviano scomparso al parco Lambro la sera di domenica 2 giugno dopo una presunta aggressione, forse a scopo di rapina. Quella sera un connazionale aveva contattato la polizia: "Pronto, polizia… hanno litigato, ho visto che lo spingevano in acqua ed è sparito", era stato il concitato messaggio dell'uomo. Il testimone aveva riferito di una lite tra sudamericani al parco Lambro, ampia area verde alla periferia Nord-Est di Milano molto frequentata dalle comunità sudamericane, che era poi sfociata in tragedia: aveva infatti visto un uomo venire spinto nelle acque del Lambro e scomparire.

Per giorni le ricerche del disperso non hanno avuto alcun esito

Da allora erano partite le ricerche di Edgar L.C.G., 32 anni, irreperibile da domenica sera. Per giorni però le ricerche non avevano avuto alcun esito, tanto che si era anche iniziato a dubitare della credibilità delle parole del testimone. Adesso, invece, a distanza di cinque giorni dalla telefonata in questura, il Lambro ha restituito un corpo a poca distanza da dove sarebbe avvenuta l'aggressione. A notarlo sono stati pochi minuti prima delle 14 alcuni passanti, che hanno subito dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia e i vigili del fuoco del comando provinciale di via Messina, impegnati nelle operazioni di recupero del cadavere. Sono in corso accertamenti per identificare con certezza la vittima: in seguito si dovranno chiarire le cause del decesso e se l'ipotesi di morte violenta raccontata dal testimone la sera di domenica possa avere un riscontro.