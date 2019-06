in foto: Uno scorcio del parco Lambro a Milano (Wikipedia)

"Pronto, polizia… hanno litigato, ho visto che lo spingevano in acqua ed è sparito". Inizia con queste frasi concitate il piccolo mistero del parco Lambro, a Milano, dove ieri sera un cittadino peruviano ha chiamato il centralino della questura di Milano per segnalare un’aggressione proprio sulle sponde del fiume che attraversa l'omonimo parco, alla periferia Nord-Est del capoluogo lombardo. Secondo la versione del testimone, attorno alle 23.30 tre cittadini sudamericani stavano discutendo animatamente: non è stato in grado di udire il motivo della lite, ma il peruviano avrebbe visto uno dei contendenti cadere nel canale a causa di una spinta. La persona caduta non sarebbe poi più riemersa dal corso d'acqua.

Senza esito al momento le ricerche del disperso

Immediato l’intervento delle volanti, degli uomini della squadra mobile e dei vigili del fuoco, che per ore hanno scandagliato senza risultato l’area buia attorno a via Feltre con le torce. Le ricerche sono proseguite stamattina e vanno ancora avanti: con la luce del giorno è stato inviato sul posto anche un elicottero per una ricognizione a bassa quota. Eppure non è stato individuato nulla. Gli investigatori al momento preferiscono non sbilanciarsi, il cittadino peruviano è stato ascoltato per verificare la credibilità del suo racconto. Il parco, soprattutto nel weekend, è tra le mete preferite della comunità sudamericana e in più occasioni ci sono stati incidenti dovuti per lo più all’abuso di alcol. Al momento nulla è escluso e sulla vicenda dell'uomo scomparso nel fiume che attraversa il parco Lambro resta il mistero più fitto.