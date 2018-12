in foto: (Immagine di repertorio)

Un uomo di 89 anni è in fin di vita a Milano dopo essere stato investito da un camion. L'incidente è avvenuto attorno alle 16.20 di oggi, venerdì 14 dicembre, in via Berna, zona Inganni. La persona investita era in sella alla sua bici: il conducente del camion, un uomo di 59 anni, avrebbe svoltato senza accorgersi della sua presenza in quanto il ciclista, che procedeva nel suo stesso senso di marcia, era finito nel cosiddetto angolo cieco. Quando il camionista si è accorto della presenza della bici era ormai troppo tardi. L'anziano è stato soccorso da tre ambulanze inviate sul posto dall'Azienda regionale emergenza urgenza. Dopo le prime manovre compiute sul posto l'89enne è stato trasportato d'urgenza al poco distante ospedale San Carlo, dov'è stato ricoverato in codice rosso e in condizioni giudicate gravissime per via dei traumi in varie parti del corpo riportati nell'incidente. Il camionista, illeso, è stato invece ascoltato dagli agenti della polizia locale che dovranno chiarire la dinamica dell'ennesimo grave incidente in città.

Ieri un ragazzo è stato travolto e ucciso in via Rombon da un pirata della strada

Solo ieri un ragazzo di 28 anni, Dorin Ipsas, è stato travolto e ucciso da un'auto mentre percorreva in bici via Rombon per andare al lavoro. La dinamica dell'incidente è però diversa da quella odierna: ieri infatti il conducente della vettura, che procedeva ad alta velocità, non si è fermato a prestare soccorso ed è scappato: è ancora ricercato dai carabinieri che hanno diffuso su indicazione dell'autorità giudiziaria la foto della sua auto (un'Alfa grigia), nella speranza che qualcuno possa avere informazioni utili a rintracciarla.