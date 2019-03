Volete trascorrere un'intera giornata con Fabrizio Corona e magari imparare da colui che si considera il "re del gossip" nozioni su comunicazione e marketing, su come lanciare un brand di successo e anche come fare giornalismo digitale? In provincia di Brescia potrebbe esserci l'evento per voi. Come riportano diverse testate, infatti, in una discoteca di Rovato, il QI clubbing, il prossimo 24 marzo si terrà infatti un workshop alla presenza proprio di Fabrizio Corona. Sul volantino dell'iniziativa si legge che, chi vi parteciperà, avrà l'opportunità di "mettersi in mostra" davanti a Corona, magari entrando a far parte del suo entourage che si occupa di attività che spaziano dal commercio nel settore dell'abbigliamento (col marchio Adalet), al giornalismo (con il "Corona magazine").

Cento i posti disponibili per il workshop con Corona

Insomma: per chi ammira il re del gossip potrebbe rivelarsi un'occasione imperdibile. Anche per questo, forse, l'occasione si paga: 279,99 euro il costo di uno dei cento posti disponibili per il workshop, prezzo che però include – recita il volantino – anche una maglietta e un accendino firmati Adalet, una copia dell'ultimo libro di Corona "Non mi avete fatto niente" (di cui il 44enne catanese leggerà qualche stralcio) e anche la possibilità di fare una story su Instagram, con tanto di tag, insieme a Corona (che sul social network, dove racconta ogni aspetto della sua vita, ha 1,2 milioni di follower).

Il workshop è solo una delle tante iniziative intraprese da Corona dopo che, lo scorso febbraio, è uscito dal carcere di San Vittore, dove era recluso per la vicenda dei soldi trovati nel controsoffitto dell'abitazione di una delle sue collaboratrici. Corona si è lanciato nel mondo dell'abbigliamento, dell'informazione, ha scritto un libro ed è anche diventato "reporter" per Massimo Giletti e il suo programma "Non è l'arena" su La7. Tante, diverse attività che lo hanno portato spesso anche a uscire dalla Lombardia e a violare le disposizioni dell'affidamento terapeutico, regime a cui è sottoposto da quando è uscito dal carcere: anche per via di queste continue violazioni, dal prossimo 30 marzo Corona non potrà più uscire dai confini lombardi.