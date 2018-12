Fabrizio Corona è pronto a lanciare il suo giornale. Ad annunciarlo è stato lo stesso ex re dei paparazzi su Instagram, fonte inesauribile per aggiornarsi sulla vita del 44enne catanese da quando, a febbraio, è uscito dal carcere di San Vittore. Al momento Corona è in libertà: è sottoposto a regime di affidamento territoriale per disintossicarsi dalla sua dipendenza dalla cocaina. La scorsa settimana i giudici del tribunale di sorveglianza hanno confermato la misura, respingendo la richiesta della procura generale di Milano. L'avvocato generale Nunzia Gatto ha però preannunciato ricorso in Cassazione contro la decisione del tribunale, tornando a chiedere che Corona sconti la sua pena (che terminerà a giugno 2020) in carcere.

Il giornale si chiamerà Corona magazine

Fabrizio Corona non sembra però preoccuparsi del destino della sua vicenda giudiziaria. E in effetti nel corso degli anni l'ex re dei paparazzi deve essersi abituato a inchieste e richieste delle procure. Al contrario, l'attenzione del 44enne è sempre orientata verso nuove iniziative commerciali. A queste potrebbe aggiungersi la nuova avventura in campo editoriale. Già a giugno il nome di Corona era stato accostato al lancio di un nuovo magazine di gossip, "Io spio!". Adesso però la nuova avventura editoriale porterà il nome dello stesso Corona: "A breve, tra 10-15 giorni, lanceremo il nostro giornale – ha detto Corona in una story su Instagram – Daremo una mail dove poter scrivere e dove poter pubblicarvi. Il giornale si chiamerà ‘Corona magazine'. Avrete la possibilità di mandare foto di chiunque, qualsiasi persona incontrerete e vedrete per strada, famosa o no. Basta che ci sia una notizia, non una fake news". Corona ha poi aggiunto: "Diventerete dei giornalisti con me, diventerete dei fotoreporter. Andrete in una piattaforma con milioni di utenti e finalmente non rimarrete una voce lontana dal coro, ma potrete entrare nel meccanismo delle news", prendendosela poi con i giornalisti "cazz…" che diffondono le fake news. Ai microfoni della trasmissione "Un giorno da pecora" su Radio Rai Corona ha confermato la notizia del lancio del suo magazine, annunciando che sarà un "mensile online" e lo presenterà in esclusiva il 16 dicembre da Massimo Giletti. Bisognerà dunque aspettare un paio di settimane per capire come sarà la nuova iniziativa del vulcanico 44enne: il primo scoop annunciato sarà su Matteo Salvini.