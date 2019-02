in foto: Tulipani (Immagine di repertorio)

Dopo l'esperimento (di successo) di Cornaredo, in provincia di Milano, anche Terno d'Isola in provincia di Bergamo si prepara a ospitare migliaia di amanti dei fiori, in particolare dei tulipani. Su un campo vasto duemila metri quadrati sono infatti stati piantati 50mila bulbi che, quando fioriranno, potranno essere raccolti dagli appassionati. È la formula dello "U-pick", già in voga all'estero e da qualche anno importata in Lombardia da Edwin Koeman e dalla sua compagna Nitsuhe Wolanios, una coppia di olandesi che due anni fa a Cornaredo aveva dato vita a quello che avevano chiamato il "campo di tulipani più grande d'Italia". La formula è relativamente semplice: piantare su un'area migliaia di bulbi e poi, alla fioritura, aprire il campo al pubblico che può passeggiare tra i fiori e raccoglierne alcuni, pagandoli.

A Terno d'Isola nasce Tulipania: migliaia di fiori da raccogliere e fotografare

A Cornaredo ha funzionato: dopo due anni anche quest'anno l'iniziativa verrà replicata, anche se il campo di tulipani (oltre 500mila quelli piantati) si sposterà ad Arese, sempre in provincia di Milano. Ma l'idea dei coniugi olandesi sarà replicata anche nel Bergamasco. Tra fine marzo e aprile (secondo le previsioni), su un campo che si trova lungo la strada provinciale 166 che collega Ponte San Pietro con Calusco d'Adda sorgerà Tulipania, il primo campo di fiori in formula "U-pick" di Bergamo. Oltre ai tulipani (nove le varietà che sono state piantate), in questo caso gli appassionati potranno raccogliere anche le tre varietà di narcisi che cresceranno dal terreno. Come per l'altro campo di tulipani le regole sono poche e semplici: l'entrata sarà libera e dunque chi vorrà semplicemente passeggiare tra i fiori potrà farlo gratuitamente. Chi invece si vorrà portare a casa un fiore potrà farlo pagando un euro per ogni tulipano o narciso. Sulla pagina Facebook di Tulipania si trovano altre informazioni: in prossimità dell'apertura (sarà la natura a decidere la data esatta) saranno pubblicate anche eventuali promozioni per i visitatori. Intanto in Lombardia si sente già aria di primavera.