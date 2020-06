in foto: Vasco Rossi, Simona Tagli e Federica Panicucci

L'imprenditore Nicolò Maria Pesce è stato arrestato dalla guardia di finanza di Milano in una trance dell'inchiesta sulla "truffa dei diamanti" ai danni di migliaia di risparmiatori tra cui vip come Vasco Rossi, Simona Tagli e Federica Panicucci. Il titolare della società di consulenza Kamet è indagato per il riciclaggio dei risparmi delle vittime. Le fiamme gialle hanno sequestrato 17 milioni di euro.

Truffa dei diamanti: arrestato l'imprenditore Nicolò Maria Pesce

L'indagine coordinata dal pubblico ministero Grazia Colacicco, denominata “Gold Fish", scaturisce dagli esiti dell'operazione dell’indagine “Crazy Diamond" sulla truffa, per diverse centinaia di milioni di euro, ai danni di decine di migliaia di risparmiatori, da parte di società che, attraverso il sistema bancario, promuovevano e vendevano diamanti a prezzi

superiori rispetto all’effettivo valore, promettendo agli investitori rendimenti irrealistici ed applicando provvigioni esorbitanti.

Indagato per riciclaggio del denaro guadagnato ai danni di centinaia di risparmiatori

Le fiamme gialle milanesi hanno ricostruito il meccanismo usato dall'imprenditore per il riciclaggio del denaro. Secondo gli inquirenti Pesce aveva reinvestito i guadagni in fondi gestiti da una società d’investimento lussemburghese, ma anche in imprese a lui riconducibili, tra cui un ristorante a Forte dei Marmi, una cava di marmo, una sartoria ed un concessionario di autovetture a Carrara, due società operanti nel recupero crediti e nell’intermediazione immobiliare con sede in Milano. Un piccolo impero costruito sui soldi ricavati dalle truffe.

Oltre al rocker Vasco Rossi, che avrebbe investito circa 2,5 milioni, tra i molti clienti raggirati ci sono anche la conduttrice tv Federica Panicucci e la ex showgirl Simona Tagli. Vittima del raggiro anche l’industriale Diana Bracco.