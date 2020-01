in foto: Vasco Rossi, Simona Tagli e Federica Panicucci sono tra i risparmiatori truffati

I militari della guardia di finanza di Milano hanno sequestrato quote societarie e attività finanziarie per 34 milioni di euro a una holding finanziaria e a una società di distribuzione di diamanti, nell’ambito dell'inchiesta ‘Crazy Diamond', coordinata dal sostituto procuratore di Milano Grazia Colacicco. L'indagine sulla truffa ai danni di migliaia di persone, tra cui il cantante Vasco Rossi e altri vip, aveva portato nel febbraio 2019 a un maxi sequestro di beni per oltre 700 milioni di euro.

Truffa dei diamanti: sequestrati altri 34 milioni

Nell’ottobre scorso è stato notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 87 persone fisiche e sette persone giuridiche, tra cui cinque noti istituti di credito. Sono accusati, a vario titolo, di truffa aggravata, auto-riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza e corruzione tra privati.

Migliaia di risparmiatori raggirati tra cui Vasco Rossi e Federica Panicucci

Le indagini della guardia di finanza avevano portato a galla una truffa, di ampia portata, ai danni di decine di migliaia di risparmiatori, da parte di società che, attraverso il sistema bancario, promuovevano e vendevano diamanti a prezzi gonfiati rispetto all’effettivo valore, promettendo agli investitori rendimenti irrealistici ed applicando provvigioni esorbitanti. Oltre al rocker Vasco Rossi, che avrebbe investito circa 2,5 milioni, tra i clienti raggirati ci sono anche la conduttrice tv Federica Panicucci e la ex showgirl Simona Tagli. Vittima del raggiro anche l’industriale Diana Bracco.

Gli accertamenti dei finanzieri hanno permesso di confermare la riconducibilità della titolarità delle partecipazioni della holding finanziaria, formalmente intestate ai familiari, ad uno dei principali indagati. I sequestri sono stati effettuati a Milano, Roma ed Ancona.