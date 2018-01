Finisce nella maniera più tragica possibile la vicenda della scomparsa di Enrico Maccari, il manager 55enne che si era allontanato dalla sua casa di Giubiasco (una frazione di Bellinzona, in Svizzera) la notte di Natale. Il corpo senza vita di Maccari è stato trovato in un appartamento in via Pozzi a Milano, lì dove lo scorso 29 dicembre era stata trovata parcheggiata anche la sua auto aziendale. Nella vettura, che si trovava all'angolo con viale Monza, erano state trovate alcune medicine e il computer dell'uomo. Maccari, originario di Lecco, non dava più sue notizie da circa due settimane. I suoi due cellulari risultavano infatti irraggiungibili. I quattro figli dell'uomo avevano allertato le autorità elvetiche e quelle italiane, ingaggiando anche un investigatore privato per riuscire a ritrovare il padre. Non si conoscono al momento le cause della morte del 55enne: sul caso indagano gli uomini della squadra mobile del capoluogo lombardo.

L'uomo era da poco stato in vacanza con la nuova compagna.

Secondo quanto aveva riferito uno dei figli di Maccari, l'uomo non avrebbe avuto alcun motivo per allontanarsi volontariamente da casa né per suicidarsi. Dopo un periodo difficile legato alla separazione dalla moglie, difatti, aveva iniziato una nuova relazione sentimentale con una donna 47enne e aveva ripreso a lavorare in uno stabilimento chimico-farmaceutico, di cui era divenuto direttore. Un figlio del manager aveva chiesto agli inquirenti negli scorsi giorni di concentrarsi sulla nuova compagna del 55enne, nella speranza che potesse avere qualche informazione utile a rintracciarlo. Proprio con la donna, originaria del Camerun e residente a Parigi, Maccari aveva da poco trascorso un periodo di vacanza a Capo Verde e sulla neve, come documentato anche da alcune foto.