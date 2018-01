Dalla notte del 25 dicembre non si hanno più notizie di Enrico Maccari, manager di 55 anni residente a Giubiasco, in Svizzera ma originario di Lecco. Finora, l'unico elemento che potrebbe essere utile per ritrovarlo è stato il ritrovamento della sua auto: è stata notata lo scorso 29 dicembre a Milano, parcheggiata all'angolo tra viale Monza e via Pozzi. Nell'auto non è stato trovato però nulla che possa spiegare l'improvviso allontanamento dell'uomo, proprio la notte di Natale: oltre ad alcune scatole di medicinali, al computer e ad altri oggetti personali non c'erano altri oggetti significativi. I due cellulari del 55enne sono irraggiungibili ormai da quasi due settimane: i quattro figli dell'uomo, che hanno presentato denuncia di scomparsa sia alle autorità elvetiche sia a quelle italiane, non riescono a capacitarsi del perché il genitore possa essersi allontanato e hanno diffuso diversi appelli, anche sui social network.

I cellulari di Enrico sono irraggiungibili da due settimane.

Enrico Maccari era separato, ma aveva iniziato a frequentare un'altra donna, con cui avrebbe dovuto incontrarsi il 30 dicembre. Nessun problema apparente anche a livello lavorativo: nello stabilimento chimico-farmaceutico in cui lavorava era da poco diventato direttore. I figli escludono che il papà possa essersi tolto la vita. Nella speranza che qualcuno possa aiutarli a ritrovarlo, hanno diffuso una descrizione dell'uomo e di ciò che indossava la sera della scomparsa: Enrico Maccari è alto un metro e 73, è di corporatura snella e ha i capelli brizzolati. Indossava pantaloni eleganti, scarpe nere e un giubbotto tipo Parka scuro. Chiunque avesse informazioni può informare le forze dell'ordine o contattare il figlio Fabio (cell. 340.0053142 o mail all’indirizzo mail fabio.maccari1@gmail.com).