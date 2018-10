Da domani, martedì 23 ottobre, scatta il blocco dei veicoli diesel Euro 4 a Milano. La misura rientra in quelle contenute nel Protocollo aria definito da un accordo fra tutte le Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna), che prevede alcune limitazioni non appena si superano i livelli consentiti di polveri sottili (Pm10) nell'aria per quattro giorni consecutivi. Come comunicato da Palazzo Marino, proprio oggi le centraline dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale hanno registrato a Milano valori fuorilegge di Pm10 per il quarto giorno consecutivo: le condizioni meteo stabili hanno fatto la loro parte e il forte vento di ieri non è servito a disperdere le polveri sottili nell'aria. Dall’inizio del 2018 a Milano sono finora 45 i giorni nei quali è stato superato il valore limite di Pm10, fissato dall'Unione europea in 50 microgrammi per metro cubo. Nel 2017 invece i giorni con polveri sottili fuorilegge erano stati 97 in tutto. I superamenti del valore limite di 50 microgrammi si sono verificati nelle giornate di mercoledì (54 microgrammi per metro cubo), giovedì (54), venerdì (50.5), sabato (61,1) e domenica (60 microgrammi per metro cubo).

Cosa prevede il blocco che scatta martedì 23 ottobre

Cosa prevede nello specifico il blocco che scatta domani, martedì 23 ottobre? Le misure temporanee di primo livello del Protocollo aria (che si aggiungono a quelle entrate in vigore l'1 ottobre) prevedono il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel Euro 4 tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di superare la temperatura di 19 gradi centigradi nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e il divieto di utilizzare sistemi di riscaldamento domestico a legna non efficiente (cioè conformi alla classe emissiva fino a 2 stelle compresa). Dall’assessore all’Ambiente Marco Granelli è comunque arrivato un ulteriore invito: "Le temperature restano sotto le medie stagionali, per questo invitiamo i cittadini a tenere spento o molto basso il riscaldamento". L’attivazione, dopo quattro giorni di superamento dei limiti, delle limitazioni temporanee avviene nelle giornate predefinite di martedì e venerdì, dopo la verifica dei dati effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì. La prossima valutazione sul proseguimento delle misure di primo livello sarà effettuata giovedì 25 ottobre: se per due giorni i valori torneranno entro la norma saranno sospese le limitazioni temporanee.