in foto: Immagine di repertorio

Attimi di terrore a Treviglio, in provincia di Bergamo, quando nel pomeriggio di oggi martedì 10 dicembre un furgone si è scontrato contro uno scuolabus. Il mezzo, un Fiat Ducato, non avrebbe fatto in tempo a frenare dopo che lo scuolabus aveva impegnato l'incrocio per una svolta consentita.

Giunti sul posto, i soccorritori del 118 hanno medicato i feriti prima di trasferirli in ospedale. Di loro, solo il conducente del Ducato ha riportato ferite da codice giallo mentre gli altri, tra cui una bambina di 12 anni, se la sono cavata solamente con lievi contusioni e un grande spavento. Tutti, comunque, sono stati portati per precauzione all'ospedale di Treviglio.

L'incidente di Milano

La notizia ha subito riportato alla mente il maggiormente tragico incidente di sabato mattina a Milano quando un filobus della linea 91 si è scontrato con un camion dei rifiuti. Nello schianto, provocato da una mancata precedenza semaforica del mezzo Atm, per cui il conducente è stato sospeso, è morta una baby sitter filippina, Shirley Ortega Calangi, sbalzata fuori dal bus, dopo essere entrata in coma poi giudicato irreversibile. L'autista dell'azienda trasporti milanese avrebbe confidato ad alcuni colleghi di essere stato distratto al momento dell'impatto, poiché pare stesse firmando la cedola, staccando di conseguenza le mani dal volante. La procura ha comunque disposto dei controlli sul suo cellulare per poter escludere, o meno, l'utilizzo del dispositivo nel momento esatto – o quello appena precedente – dell'incidente, avvenuto alle 8.08 di mattina.