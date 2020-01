Dopo le presentazioni e i viaggi di prova, sarà operativo da lunedì 3 febbraio il primo dei treni Caravaggio acquistati da Trenord per rinnovare la flotta. Il convoglio entra in servizio sulla linea S11 Rho-Milano-Monza-Como, a partire dalle ore 6.43 da Rho in direzione Como S. Giovanni.

Trenord, in servizio il primo dei nuovi treni Caravaggio

È il primo di 176 nuovi treni realizzati secondo "i più elevati criteri di sostenibilità, sia nei materiali che negli impianti", spiega la società in una nota, composti da cinque carrozze con 600 posti. Caravaggio promette di offrire ai passeggeri "un ambiente di viaggio confortevole grazie a sistemi di climatizzazione autoregolati e di illuminazione LED, prese elettriche e USB utili per la ricarica dei dispositivi mobili e accessibile".

Viaggerà sulla S11, una delle linee "da incubo" per i pendolari

Ciò che interessa ai pendolari è sapere se i nuovi treni – che sostituiscono i convogli degli anni Settanta ancora attivi – miglioreranno il servizio e la puntualità su una linea giudicata la quarta peggiore d'Italia nel rapporto Pendolaria di Legambiente. La linea S11 è infatti una di quelle "da incubo" per i viaggiatori a causa di treni affollati come carri bestiame, ritardi e soppressioni. Secondo gli autori dello studio, infatti, su questo troncone viaggiano ogni giorno circa 40mila pendolari su un numero di convogli giudicato inadeguato. E il numero di persone raddoppia perché la linea si interseca a Seregno con la S9 (Saronno-Seregno-Milano-Albairate), che raccoglie altre 40mila persone, creando un collo di bottiglia tra Seregno e Milano che aggrava ulteriormente i problemi su entrambe le tratte.

Moderni e sostenibili

Tre le caratteristiche dei nuovi treni c'è un livello tecnologico molto più aggiornato per quanto riguarda i sistemi di sicurezza e di frenata A bordo c'è il wi fi, un sistema informazione ai passeggeri, teleindicatori laterali e frontali, telediagnostica da remoto, videosorveglianza. Previste prese usb 5 V per la ricarica dei dispositivi elettronici in aggiunta alle normali prese elettriche 230 V. Il mezzo garantisce una completa accessibilità per le persone a ridotta mobilità attraverso pedane mobili.