in foto: La protesta in piazzale Cadorna (Foto Deliverance Milano)

"Trenord deve trovare una soluzione al più presto e già da venerdì questo garantirci il trasporto bici con sicurezza", così il collettivo "Deliverance Milano" che tutela i rider, ha comunicato una nuova mobilitazione per venerdì 19 giugno. Appuntamento alle 18.30 in piazza 24 Maggio a Milano da dove partirà una biciclettata che attraverserà le strade della città per dire no al divieto del trasporto di bici sui convogli regionali imposto da Trenord: "Trenord ha detto che entro sabato avrebbe aggiunto vagoni per le biciclette e risolto la questione del trasporto delle biciclette sui treni – scrive il sindacato – dal 3 giugno la compagnia del trasporto pubblico locale ha vietato infatti il trasporto delle biciclette a pendolari, ciclisti e lavoratori (rider compresi) scelta più che assurda che ha creato non poche tensioni e una campagna di screditamento di tutto il mondo rider: durante il lockdown le aziende ci chiamavano "eroi" ed ora siamo già stati dimenticati".

Ieri c'è stato un primo presidio dei rider che hanno raggiunto piazza Mercanti a Milano: oltre 150 fattorini hanno manifestato per chiedere una soluzione sul trasporto delle bici a bordo dei treni e soprattutto per dire basta al "comportamento delle piattaforme che chiudono account senza motivo e impongono paghe da fame, ogni giorno più basse". Qualche giorno fa hanno fatto scalpore le immagini dell'arresto del rider alla stazione ferroviaria di Greco Pirelli: il giovane è stato ammanettato dalla polizia per aver cercato di caricare a bordo di una carrozza di un convoglio di Trenord la sua bicicletta. L'uomo sarebbe stato fermato dopo una discussione con gli agenti, intervenuti per evitare che portasse sul treno la dueruote che usa per lavorare. Accompagnato negli uffici della polizia, è stato rilasciato e denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Una versione mancante di alcuni dettagli secondo quanto denunciato dal collettivo Deliverance che ha parlato di un arresto violento e di conseguenze fisiche pesanti per il giovane rider.