in foto: Il 21enne Marco Dall’angelo, uno dei quattro morti nel tragico incidente ad Albano Sant’Alessandro (Facebook)

Un intero paese in lutto per una giovane vita spezzata. Il giorno dopo il tragico incidente costato la vita a quattro persone, Endine Gaiano piange il 21enne Marco Dall'Angelo. Marco è uno dei quattro morti nello schianto avvenuto ieri sulla statale 42 all'altezza di Albano Sant'Alessandro, in provincia di Bergamo. E dalla dinamica dell'incidente, ricostruita ieri dalla polizia stradale, emerge come il suo decesso sia stato veramente una tragica fatalità. Il 21enne era infatti alla guida dell'auto che seguiva quella che avrebbe provocato l'incidente: non c'entrava nulla, ma la sua Opel Astra è stata colpita dal camion che a sua volta si era scontrato con la prima vettura, una Toyota Corolla sulla quale viaggiava una famiglia milanese in procinto di partire per le vacanze. Il 21enne molto probabilmente non ha avuto il tempo di rendersi conto di quanto stava accadendo: centrato dal mezzo pesante, è morto sul colpo. Nel tremenda carambola sono morte anche le tre persone che si trovavano nella Toyota: una coppia milanese, il 62enne Cristiano Cesaro e la moglie Gilda Campagnani, di 60 anni, insieme alla mamma della donna, l'86enne Luciana Groppi. Non è ancora chiaro il motivo per cui la Toyota della famiglia abbia sbandato, invadendo la corsia sulla quale stava transitando il mezzo pesante: il conducente del tir, un 34enne bergamasco, è l'unico a essere uscito vivo dall'incidente: ha riportato ferite non gravi ed è stato ricoverato sotto choc in ospedale.

I funerali del ragazzo si svolgeranno giovedì

Marco lascia il padre Roberto, la mamma Marina e la sorellina Martina, di 15 anni. Ma in tanti già ieri, quando si è diffusa la notizia della tragedia, si sono recati a casa del ragazzo per manifestare il proprio dolore. Il cordoglio è stato anche virtuale: moltissimi i messaggi apparsi sui social network, che il 21enne utilizzava come tanti suoi coetanei, pubblicando foto che lo ritraevano sorridente assieme agli amici. Marco studiava Psicologia all'Università di Bergamo ed era molto impegnato nel sociale. Aveva prestato servizio civile per il comune di Endine, poche migliaia di abitanti nel Bergamasco: "Un bravo ragazzo, conosciuto e apprezzato da tutti – ha ricordato il sindaco Marco Zoppetti al quotidiano online "Bergamonews" – Ci aveva dato una mano nel settore Affari Generali e Personale. Un giovane valido, tra i migliori che siano mai passati nei nostri uffici". La salma del ragazzo è arrivata già nella serata di ieri a Endine, dove giovedì alle 14.30 si svolgeranno i funerali.