in foto: (Immagine di repertorio)

Tragico incidente nel primo pomeriggio di oggi in provincia di Sondrio a Trepalle, frazione di Livigno. Un'auto e una moto si sono scontrate tra loro per cause da accertare lungo la strada statale 6651. L'incidente, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto pochi minuti prima delle 15. A bordo della moto viaggiava un ragazzo di soli 16 anni: l'adolescente purtroppo ha riportato gravissimi traumi nello scontro. Soccorso dal personale del 118, intervenuto con un'automedica e un elicottero, per il giovane non c'è stato purtroppo niente da fare: è morto. Un'altra persona, forse la conducente dell'auto che si è scontrata con la moto, sarebbe stata soccorsa probabilmente per lo choc dovuto all'accaduto. Le sue condizioni non sarebbero però gravi.

Restano da accertare la dinamica e le eventuali responsabilità del tragico incidente, costato una giovane vita. L'incidente è avvenuto nella stessa località in cui, lo scorso dicembre, una giovane donna incinta perse il controllo della sua vettura scontrandosi frontalmente contro un altro veicolo. La donna, la 25enne Jennifer Bertolina, morì assieme alla bimba che portava in grembo: era al quinto mese di gravidanza.