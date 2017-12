in foto: Jennifer Bertolina (Foto da Facebook)

Tragico incidente a Livigno, in provincia di Sondrio: Jennifer Bertolina, venticinquenne originaria di Tirano ma residente a Valfurva, è deceduta in seguito ad un terribile schianto con la propria autovettura. La giovane era al quinto mese di gravidanza: solo pochi giorni fa aveva scoperto il sesso della sua futura figlia, che si sarebbe dovuta chiamare Martina.

La giovane, che lavorava come cameriera stagionale all'hotel "Baita dei Pini" di Bormio, era alla guida della sua Citroen C1 sulla Statale 301 del Foscagno. Arrivata a Livigno, all'altezza di Trepalle, forse a causa del ghiaccio presente sull'asfalto, ha perso il controllo della vettura, finendo per centrare in pieno un furgone Volkswagen Van, condotto da un albergatore 56enne livignasco. L'impatto è stato tremendo: la ragazza è rimasta incastrata tra le lamiere, riportando lesioni gravissime. Nonostante gli immediati soccorsi, la donna è giunta al pronto soccorso in condizioni disperate ed è morta poco dopo, assieme alla piccola che portava in grembo, che i medici hanno provato inutilmente a salvare.