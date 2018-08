Un ragazzo di 17 anni è morto a seguito di un tragico incidente stradale avvenuto la scorsa notte in Valtellina. La vittima, secondo quanto ricostruito finora, era in sella alla sua motocicletta: avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi violentemente al suolo. Purtroppo per lui non c'è stato niente da fare: all'arrivo dei soccorsi il giovane era già morto. L'ennesimo incidente mortale sulle strade della Lombardia è accaduto attorno a mezzanotte e mezza a Valfurva, in provincia di Sondrio. Il ragazzo stava percorrendo via Paris, la strada che porta alla Madonna dei Monti: stando alle ricostruzioni dei carabinieri non ci sarebbero altri mezzi coinvolti nell'incidente e il giovane avrebbe fatto tutto da solo, anche se proseguono le indagini. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma di Tirano e ai vigili del fuoco, sono intervenute due ambulanze e l'elisoccorso del 118. Il loro intervento si è però rivelato inutile: il ragazzo era già morto al loro arrivo.

Sangue sulle strade lombarde

Si aggrava il bilancio delle vittime di incidenti stradali in Lombardia. L'ultimo grave episodio si era verificato all'alba di domenica sulla Statale del Tonale a San Paolo d’Argon, in provincia di Bergamo: a perdere la vita era stato Michele Selle, 23enne studente universitario, mentre una sua amica è rimasta gravemente ferita. Lo scorso 19 luglio nel Pavese si erano verificati due incidenti mortali nel giro di poche ore: sono deceduti un ragazzo di 17 anni e un uomo di 42, entrambi si trovavano a bordo delle loro motociclette.