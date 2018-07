Due incidenti mortali a pochi chilometri di distanza l'uno dall'altro. Costati la vita a un ragazzo di soli 17 anni e a un uomo di 42. Sono loro le ultime vittime della strada in Lombardia, regione che ogni giorno si trova a fare i conti con quello che sembra un bollettino di guerra. La giornata odierna si è aperta alle 8.30 circa, quando secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza si è verificato il primo incidente mortale. A perdere la vita è stato un ragazzo 17enne, che era in sella alla sua moto da cross. Secondo quanto ricostruito la moto del ragazzo sarebbe scivolata in curva, venendo travolta da un'auto che proveniva dalla direzione opposta. L'incidente si è verificato in una frazione di Torre d'Isola, Sette Filagni, in provincia di Pavia. Per il giovane purtroppo non c'è stato nulla da ffare: troppo gravi i traumi riportati nell'impatto con la vettura.

Qualche ora più tardi, sempre in mattinata, un altro grave incidente si è verificato a Santa Maria della Versa, nell'Oltrepò Pavese, nella frazione di Sannazzaro. Anche in questo caso la vittima, un uomo di 42 anni originario di Piacenza, era alla guida di una moto: l'uomo avrebbe sbandato finendo contro un'auto che proveniva nel senso si marcia opposto. Sul posto sono intervenute due ambulanze, un elicottero e un'automedica. Il 42enne è stato trasportato con l'elisoccorso al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è giunto in condizioni critiche: i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Nell'incidente sono rimaste ferite, per fortuna in maniera lieve, anche due donne di 48 e 54 anni.