in foto: Immagine di repertorio

Un ragazzo di soli 26 anni è morto all'alba di oggi, mercoledì 17 giugno, in un tragico incidente stradale che si è verificato ad Azzano Mella, in provincia di Brescia. Ancora non si conosce con precisione la dinamica del sinistro, che ha visto coinvolto un mezzo pesante. L'incidente, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza sul proprio sito, si è verificato attorno alle 6.30 sulla strada provinciale SpIX, all'altezza di una rotatoria. Due le persone coinvolte: il giovane di 26 anni e un uomo di 56 anni.

Il giovane è morto sul colpo: la polizia stradale indaga sulla dinamica

Dopo la segnalazione, l'Areu ha inviato sul posto in codice rosso un'ambulanza e un'automedica, allertando la polizia stradale di Brescia. Purtroppo però, all'arrivo dei soccorritori, per il ragazzo di 26 anni, di cui non si conosce ancora l'identità, non c'era ormai più niente da fare e il personale paramedico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. L'altra persona coinvolta, il 56enne, non ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale. I rilievi per determinare l'esatta dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità nel sinistro sono affidati alla polizia stradale.

Domenica altri due morti sulle strade lombarde

Si tratta dell'ennesimo grave incidente sulle strade lombarde. Domenica sera a Vermezzo, in provincia di Milano, un’automobile con due persone a bordo era finita fuori strada mentre percorreva la Provinciale 30, finendo in un corso d'acqua a lato della carreggiata. I due occupanti della vettura, entrambi 30enni, sono morti sul colpo a causa dei gravi traumi riportati.