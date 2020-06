Terribile incidente a Vermezzo, nel milanese: un'automobile è finita fuori strada ed è letteralmente volata giù da un ponte lungo la Strada Provinciale 30, finendo nel fiume sottostante. Morte entrambe le persone a bordo della vettura, le cui generalità non sono ancora state rese note. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco per recuperare la vettura ed i corpi all'interno.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 20 di questa sera, domenica 14 giugno: ignote le cause dell'incidente, che non avrebbe visto il coinvolgimento di altre vetture. L'automobile è finita giù dal ponte cadendo in un corso d'acqua laterale al Naviglio. Non è escluso che l'automobile possa essere sbandata, forse per la velocità o per una improvvisa perdita del controllo da parte del guidatore. Fatto sta che ha finito per uscire fuori strada e cadere di sotto, uccidendo entrambe le persone all'interno. L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 30, che da Vermezzo arriva fino a Binasco: proprio all'altezza di Vermezzo è avvenuta la tragedia, subito dopo l'allaccio con la Strada Statale 494.