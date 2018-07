in foto: (Immagine di repertorio)

Ha perso il controllo della sua auto, che è finita in un fossato a bordo strada cappottandosi. Questa molto probabilmente la dinamica dell'incidente in cui è morto un uomo di 50 anni, P.T.. L'episodio, come riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è stato segnalato pochi minuti prima delle 9 di questa mattina da alcuni automobilisti di passaggio sulla strada provinciale 139 a Zibido San Giacomo, in provincia di Milano. Nessuno avrebbe assistito direttamente all'incidente, che potrebbe quindi essere avvenuto anche diversi minuti prima delle 9. L'automobilista avrebbe fatto tutto da solo: nell'impatto a bordo strada l'uomo ha sfondato il parabrezza della sua Seat Ibiza ed è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Lì è stato trovato dai soccorritori giunti sul posto a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Per il 50enne, un italiano di professione operaio, residente con la propria famiglia nel Milanese, non c'era purtroppo nulla da fare. Il personale del 118 ne ha potuto solo constatare il decesso. Sul posto sono stati impegnati per i rilievi gli agenti della polizia locale di Zibido San Giacomo, chiamati a capire per quale motivo la vittima abbia perso il controllo della propria auto.

In mattinata un altro grave incidente sull'A4 all'altezza di Rho

In mattinata un altro grave incidente era avvenuto sull'Autostrada A4, all'altezza dello svincolo per Rho. Tre le persone rimaste ferite, fortunatamente nessuno in modo grave. L'incidente aveva coinvolto un mezzo pesante, il cui parabrezza era andato in frantumi dopo un urto. A seguito delle operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo incidentato sull'autostrada Torino-Venezia si sono create code lunghe fino a tre chilometri.