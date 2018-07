Un incidente stradale si è verificato questa mattina sull'autostrada A4 Torino-Venezia all'altezza di Rho, vicino Milano. È successo, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, attorno alle 8.30. Ancora non è chiara la dinamica di quanto accaduto, anche se l'incidente ha coinvolto sicuramente un mezzo pesante, il cui parabrezza è andato in frantumi dopo un urto. Tre le persone ferite e soccorse dal personale sanitario del 118 e dai vigili del fuoco: sul luogo dell'incidente sono intervenute due ambulanze e un elicottero. Stando alle prime informazioni, comunque, nessuno dei tre feriti sarebbe in pericolo di vita. Le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza del tratto in cui si è verificato l'incidente hanno provocato lunghe code: secondo l'account Twitter Luceverde Milano si sono creati fino a tre chilometri di coda tra Arluno e la barriera di Milano Ghisolfa.