in foto: (Immagine di repertorio)

Un altro gravissimo incidente stradale in Lombardia, dopo quello di due sere fa a Esine, nel Bresciano, costato la vita a Giulia Vangelisti e Claudia Marioli, due ragazze di 21 e 20 anni della Val Camonica. Ancora una volta la vittima è una ragazza: una 29enne che è morta sul colpo in uno scontro tra l'auto che guidava e un'altra vettura. Il grave episodio, secondo quanto comunicato dall'Azienda regionale emergenza urgenza, si è verificato attorno all'1 di notte a Broni, in provincia di Pavia. La dinamica non è ancora stata accertata con precisione, anche se pare che le due auto, una Mercedes e una Bmw, stessero entrambe viaggiando nella stessa direzione e che lo schianto, molto violento, sia stato dunque frutto di un tamponamento: una circostanza che dovrà però essere verificata dalle indagini delle forze dell'ordine.

I tre feriti non sono in pericolo di vita

Sul posto, lungo la strada statale ss617, l'Areu ha inviato quattro ambulanze e due automediche in codice rosso. I soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per la ragazza di 29 anni, morta sul colpo. Altre tre persone sono invece rimaste ferite: si tratta di ragazzo di 22 e 28 anni e di una ragazza di 23. Nessuno di loro è in pericolo di vita: il ferito più grave è stato soccorso in codice giallo e trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo di Pavia, dove è stata ricoverata un'altra delle persone coinvolte, in codice verde. Sempre in codice verde è stato soccorso il terzo ferito, portato all'ospedale di Voghera.

Non è ancora stata comunicata l'identità della vittima dell'incidente: un'altra ragazza strappata troppo presto alla vita, proprio come Giulia e Claudia. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Pavia per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell'incidente.