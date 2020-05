in foto: Giulia Vangelisti di 21 anni e Claudia Marioli di 20 anni

Sono Giulia Vangelisti di 21 anni e Claudia Marioli di 20 anni, entrambe residenti in Val Camonica, le due vittime dell'incidente avvenuto nella tarda serata di ieri nel bresciano. Una tragedia che ha sconvolto la provincia bresciana e la piccola comunità di Esine dove le due vivevano e una ricostruzione dei fatti che vedrebbe le due amiche come vittime di uno schianto del quale non hanno colpe. L'auto sulla quale viaggiavano, una Opel Corsa, è stata infatti centrata in pieno da una seconda vettura, un'Audi, con a bordo cinque uomini di età compresa tra i 30 e i 40 anni: le due auto stavano viaggiando in direzione opposta lungo la strada Statale 42 quando nei pressi di Esine, in località Toroselle, è avvenuto il tragico incidente.

Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori del 118 con quattro ambulanze e l'eliambulanza alzatasi dal Civile ma purtroppo per le due giovani amiche non c'era ormai più nulla da fare: le due sono infatti praticamente morte sul colpo. Feriti anche i cinque uomini a bordo dell'Audi, due dei quali in gravi condizioni: si tratta di un 33enne di nazionalità tunisina e di un 38enne di origini albanese. Gli uomini, tutti operai, sembra che stessero tornando a casa al termine di un turno di lavoro. Sulla dinamica dell'incidente sono comunque al lavoro gli agenti della polizia stradale di Darfo che hanno effettuato i rilievi necessari alla ricostruzione dell'incidente. Le due ragazze avevano appena trascorso una serata in pizzeria e stavano tornando a casa in direzione di Esine quando è avvenuto il drammatico schianto con l'Audi che ha tragicamente spezzato le loro giovani vite. Sono tanti i messaggi di cordoglio che da questa mattina hanno riempito le bacheche social di amici e concittadini di Giulia e Claudia.