Grave incidente stradale nella notte sulla strada statale 42 del Tonale in Val Camonica. Nello scontro frontale tra due auto sono morte due ragazze di vent'anni, Giulia Vangelisti e Claudia Marioli, e altre cinque persone sono rimaste ferite. Si tratta di operai di origini albanesi che avevano appena finito il turno di lavoro. Lo scontro è avvenuto all'altezza di Esine (Brescia).

Scontro frontale sulla statale del Tonale: morte due ragazze

Le prime informazioni sono fornite da Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza). Il tragico incidente è avvenuto attorno alle 22.20 di venerdì 29 maggio. Nell'impatto frontale violentissimo le due auto coinvolte sono andate completamente distrutte. Sul posto sono stati inviati numerosi mezzi del 118: sette ambulanze, una automedica e due elicotteri decollati da Brescia e Como. Allertati anche vigili del fuoco e polizia stradale.

Cinque feriti, due trasportati in elicottero a Brescia e Milano in codice rosso

La gravità dell'accaduto è apparsa subito evidente ai soccorritori. Le due ragazze sono morte sul colpo. Altre cinque persone tra i 30 e i 40 anni sono state estratte dalle lamiere. Quattro i trasporti in codice rosso agli ospedali bresciani (Civile e Poliambulanza), a Esine e al Niguarda di Milano.

La dinamica dello schianto

Gli agenti della polizia stradale di Brescia hanno effettuato i primi accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare le responsabilità. Per ora sappiamo solo che i due veicoli coinvolti erano una Opel Corsa con a bordo le due ragazze, che viaggiava da Breno verso Darfo, e una Audi su cui viaggiavano cinque persone, che procedeva in senso opposto. Per cause da accertare uno dei due mezzi ha invaso la corsia opposta. Le immagini scattate dai vigili del fuoco intervenuti per mettere in sicurezza il tratto di strada mostrano le auto ridotte a un ammasso di lamiere.