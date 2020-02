in foto: (Immagine di repertorio)

Tragedia sul lavoro all'alba a Bellusco, in provincia di Monza e Brianza. Un uomo di 44 anni, di professione operaio, è morto in un incidente avvenuto all'interno di una ditta per la lavorazione dei metalli. La tragedia è avvenuta attorno alle 5 del mattino di oggi, sabato 29 febbraio, in una ditta che si trova in via Adda, lungo la strada provinciale sp2. Stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, sul posto sono intervenuti per i soccorsi due equipaggi del 118 con un'automedica e un elicottero ma purtroppo per l'uomo non c'era più niente da fare, e non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso.

L'uomo sarebbe caduto in un forno spento

L'esatta dinamica di quanto accaduto è ancora da ricostruire, ma sembra che l'operaio sia caduto, per cause da accertare, all'interno di un forno industriale che in quel momento era spento. Sarebbe stata dunque la caduta da diversi metri e i conseguenti traumi a causare il decesso dell'operaio. Sul posto, otlre ai soccorritori del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Monza e i carabinieri del comando provinciale brianzolo, a cui spetterà ricostruire quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Ieri un ragazzo è morto nell'azienda agricola del padre

Si tratta del secondo incidente mortale sul lavoro in due giorni in Lombardia. Ieri un ragazzo di 16 anni era morto a Ripalta Arpina, in provincia di Cremona, mentre stava dando una mano al padre all'interno dell'azienda agricola del padre. Anche se il 16enne non era dipendente dell'azienda, si può parlare a tutti gli effetti di un incidente sul lavoro: il giovane, approfittando del fatto di non essere a scuola per via dell'emergenza Coronavirus, stava guidando un trattore quando una parte del terreno su cui si trovava ha ceduto, facendo ribaltare il mezzo agricolo. Schiacciato dal pesante trattore, il ragazzo è purtroppo morto sul colpo.