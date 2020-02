in foto: Immagine di repertorio

Un ragazzo di soli 16 anni è morto questa mattina a Ripalta Arpina, in provincia di Cremona. Si sarebbe trattato di un tragico incidente: il giovane, secondo quanto riporta il quotidiano locale "Cremona oggi", stava lavorando nell'azienda agricola di famiglia, guidando un trattore. Mentre si trovava sul mezzo agricolo avrebbe sbagliato manovra e sarebbe finito in una scarpata. L'incidente, secondo quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno a mezzogiorno e mezzo in via Roma. Sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'automedica ma per il ragazzo 16enne non c'era ormai più niente da fare: è stato constatato il decesso sul posto e non è stato nemmeno necessario il trasporto in ospedale.

Sulla dinamica dell'incidente indaga la polizia stradale di Cremona

Sul tragico incidente indagano gli agenti della polizia stradale di Cremona, che al momento stanno ancora ricostruendo le fasi del sinistro. Sono intervenuti sul posto anche i tecnici dell'Agenzia per la tutela della salute della Valpadana, i vigili del fuoco di Crema e i carabinieri. La vittima, stando a quanto riporta la testata locale, frequentava l'istituto agrario di Cremona e saltuariamente, quando non era a scuola – come in questi giorni di emergenza Coronavirus in cui le scuole sono chiuse in tutta la Lombardia – aiutava la famiglia con l'azienda agricola.