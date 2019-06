in foto: Immagine di repertorio

Una imponente operazione dei carabinieri del Noe di Milano è in corso dalle prime luci di questa mattina in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Campania. I militari dell'Arma del Nucleo operativo ecologico di Milano, guidati dal maggiore Camillo Di Bernardo, insieme a quelli del Noe e dei comandi provinciali territorialmente competenti, stanno eseguendo una ordinanza di custodia cautelare e un decreto di sequestro preventivo emessi dal giudice per le indagini preliminari Giusi Barbara del tribunale di Milano, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia del capoluogo lombardo, nei confronti di una organizzazione criminale dedita a traffico illecito di rifiuti, realizzazione di discariche abusive e intestazione fittizia di beni.

Duecento i carabinieri impiegati

Il blitz ha visto impegnati sul campo oltre 200 carabinieri, come detto, in diverse regioni d'Italia. Stando a quanto è emerso dalle operazioni di questa mattina, l'organizzazione criminale ha smaltito illegalmente circa 10mila tonnellate di rifiuti provenienti, su diversi canali, dalla Campania e da vari impianti del Nord Italia. Il blitz odierno dei carabinieri si inserisce nell'operazione che a febbraio aveva portato a 15 arresti per il rogo della Ipb Italia srl di via Chiasserini, a Milano. L'operazione sarebbe andata a colpire persone che facevano parte di quel sistema criminale che trattava e stoccava illecitamente grandi quantità di rifiuti che avrebbero dovuto essere smaltiti in discariche autorizzate o termovalorizzatori e invece finivano accatastati in capannoni, senza alcuna autorizzazione, e spesso venivano dati alle fiamme. Alle 11.30, nel corso di una conferenza in procura a Milano, saranno resi noti ulteriori dettagli sull'operazione.