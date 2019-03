in foto: (Immagine di repertorio)

Quattro morti sul lavoro nel giro di una settimana: è un bilancio pesantissimo quello che si è registrato in Lombardia, teatro di quattro infortuni mortali che hanno coinvolto altrettanti operai mentre erano impegnati sui propri luoghi di lavoro. Dopo i tre incidenti avvenuti a Desio, Lentate sul Seveso e Meda (tutte citadine in provincia di Monza e Brianza) tra lunedì e martedì, l'ennesimo infortunio mortale è avvenuto attorno alle 13 di ieri in un'azienda di Olgiate Molgora, in provincia di Lecco. La vittima è Gianluigi Bonfanti, 64enne titolare della ditta Giemme Autoattrezzature in via De Gasperi, stava riparando un grosso macchinario che, per cause da accertare, è caduto dai sostegni e lo ha schiacciato.

All'arrivo dei soccorsi l'uomo era già morto

Inutili i soccorsi, allertati dal fratello della vittima e da un altro operaio che si trovava nell'officina: quando sul posto sono intervenuti i soccorritori dell'Azienda regionale emergenza urgenza l'uomo era già morto. Sono state avviate le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Merate e degli ispettori dell'Agenzia per la tutela della salute per capire cosa sia successo e se il 64enne avesse rispettato tutte le norme di sicurezza. L'ennesimo incidente mortale in Lombardia è avvenuto poche ore dopo un presidio della Cgil davanti alla prefettura di Monza, dove il sindacato aveva indetto una manifestazione dopo le tre vittime sul lavoro di inizio settimana, parlando di un "bollettino di guerra": una guerra che purtroppo continua a mietere vittime.