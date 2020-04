Scossa di terremoto nella mattinata di oggi, domenica 19 aprile, in provincia di Pavia. Lo ha comunicato l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma è stato registrato alle 11.53 nella zona del Pavese: la scossa, inizialmente stimata tra 3.5 e 4 gradi Richter, è stata di magnitudo 3.7 ed è avvenuta a circa 1 chilometro a Est del comune di Montalto Pavese, a una profondità di 32 chilometri, come ha successivamente precisato l'Ingv. Diverse, sui social network, le persone che hanno affermato di aver avvertito la scossa, anche se per il momento non si segnalano danni né feriti.

In mattinata un altro terremoto di intensità più lieve era stato registrato sempre nel Pavese: alle 7.16 del mattino i sismografi dell'Ingv avevano registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2,9 Richter con epicentro a 4 chilometri a Est di Brallo di Pegola, in provincia di Pavia, e ipocentro a una profondità di 17 chilometri.

Giovedì scorso un terremoto a Piacenza avvertito anche a Milano

Solo tre giorni fa, giovedì 16 aprile, la terra aveva tremato ancora vicino a Pavia. Un terremoto di magnitudo 4.2 era stato registrato in provincia di Piacenza, a una profondità di "soli" 3 chilometri. In quel caso la scossa, registrata in un orario simile a quello odierno, alle 11.42, era stata avvertita anche a Milano. Il terremoto era stato percepito chiaramente soprattutto dalla persone che abitano ai piani alti delle abitazioni: diverse erano state le segnalazioni sui social, ma praticamente nessuna ai vigili del fuoco.