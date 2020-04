in foto: Immagine di repertorio

La scossa di terremoto registrata a Piacenza alle 11.42 di oggi, giovedì 16 aprile, è stata avvertita distintamente anche in altre zone, come Milano e Genova. Nel capoluogo lombardo la scossa è stata avvertita soprattutto dalle persone che abitano ai piani più alti delle abitazioni. Comprensibile lo spavento, considerando anche che per via delle misure di contenimento dell'emergenza Coronavirus sono sicuramente più del solito coloro che sono chiusi in casa, anziché essere in giro o al lavoro. Tante le segnalazioni sui social network, ma quasi nessuna ai vigili del fuoco, considerando la lieve entità del fenomeno registrato. La sala operativa dei vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, contattata da Fanpage.it, ha riferito di aver ricevuto una sola chiamata da parte di qualche cittadino spaventato. Per il resto, la sorpresa e i timori sono stati riversati e sono rimasti confinati sui social network. Non si segnalano naturalmente danni nel capoluogo lombardo.

Il sisma in provincia di Piacenza, a 3 chilometri di profondità

L'epicentro del terremoto è stato individuato a 6 chilometri a Sud-Est da Cerignale, in provincia di Piacenza. Il sisma è stato di magnitudo 4.2 sulla scala Richter ed è stato registrato a una profondità di 3 chilometri, stando a quanto riportato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.