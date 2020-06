in foto: Tatiana Ortelli (Facebook)

È morta imprigionata nella Panda uscita fuori strada e poi finita nelle acque del lago di Como la 24enne Tatiana Ortelli il cui corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco poche ore dopo il fatale impatto. Si è salvato l'amico che era alla guida dell'auto, suo coetaneo, che mercoledì sera è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. Nei primi accertamenti clinici svolti in ospedale poco dopo l'incidente N.S. è risultato infatti positivo all'alcoltest tanto che per quel tasso compreso tra 1,1 e 1,2 il magistrato ha optato per l'arresto immediato. Ora saranno le indagini a chiarire la sua posizione.

L'amico sotto choc non ha raccontato subito dell'amica in auto

L’allarme è scattato nella notte tra martedì e mercoledì quando una donna che vive a pochi metri dal luogo dell'incidente ha udito un boato e dopo essersi affacciata alla finestra ha capito ciò che stava accadendo allertando le forze dell'ordine: in poco tempo sul posto sono giunti gli agenti di polizia che hanno soccorso il 24enne alla guida dell'auto che stava nuotando chiamando aiuto. Il giovane ferito è stato affidato alle cure dei soccorritori ma forse a causa dello choc non ha subito riferito della presenza dell'amica in auto con lui. È stato un agente che li aveva fermati poco prima per un controllo a riconoscerlo e a chiedergli dove fosse l'amica: a quel punto sono stati chiamati i sommozzatori dei vigili del fuoco, ma ormai per Tatiana era troppo tardi e quando il suo corpo è stato recuperato non è stato possibile fare altro che constatarne il decesso. La giovane è morta annegata non riuscendo a liberarsi per abbandonare la vettura che intanto incamerava acqua.

in foto: L’auto recuperata dal lago di Como

Secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti sembra che i due amici stessero viaggiando in direzione Cernobbio quando, in uscita da una leggera curva, ha sfondato la ringhiera di protezione della strada, precipitando nel lago. Mentre il conducente è riuscito a liberarsi e abbandonare l'auto, Tatiana è rimasta incastrata nella vettura. L'auto è stata recuperata mercoledì mattina mentre il giovane veniva interrogato e sottoposto ai controlli medici che hanno evidenziato la presenza di alcol nel sangue: intanto nei prossimi giorni saranno effettuati esami tossicologici più dettagliati che potranno stabilire l'esatta presenza di alcol nel sangue del giovane che si trova ora in carcere in attesa della decisione del gip.