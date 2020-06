È stato arrestato il conducente dell'automobile finita nel lago di Como nella notte tra ieri, mercoledì 2 giugno, e oggi. Nel tragico incidente, registratosi verso le 3 del mattino, ha perso la vita la ragazza che era a bordo con un lui di appena 24 anni. I due ragazzi stavano percorrendo via Cernobbio, strada che costeggia il lago, quando la vettura ha sfondato il guardrail finendo in acqua. Il guidatore è riuscito a uscire dal veicolo mettendosi in salvo, mentre non c'è stato nulla da fare per la 24enne. La via è stata chiusa al traffico per tutta la mattina per consentire il recupero dell'automobile dalle acque del lago di Como.

Conducente positivo all'alcol test

Sul posto si erano precipitate due ambulanze e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco le cui operazioni sono risultate fondamentali per l'estrazione dell'auto dal lago, terminate comunque solo in tarda mattinata. I soccorritori hanno prestato le loro cure al ragazzo in evidente stato di shock. Contemporaneamente, gli agenti della polizia di Stato, arrivati sul luogo dell'incidente, hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto. In un primo momento si è pensato che la strada fosse allagata ma, nonostante questo dettaglio non sia ancora stato smentito o confermato, gli agenti hanno sottoposto all'alcol test il ragazzo che è riuscito a salvarsi. Dai risultati, arrivati nel pomeriggio, è stato accertato che i livelli di alcol nel sangue del conducente erano oltre quelli consentiti. Per questo motivo è scattato l'arresto.