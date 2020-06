in foto: Foto (Vigili del fuoco Como)

Incidente mortale nella notte a Como. Un'auto con a bordo un ragazzo e una ragazza entrambi di 24 anni ha sbandato per cause da accertare mentre percorreva via Cernobbio, sulle rive del lago. La vettura dei due giovani, una Fiat Panda, ha sfondato il guardrail ed è finita in acqua. Il ragazzo è riuscito a uscire dall'abitacolo e si è messo in salvo mentre per la giovane non c'è stato niente da fare: è morta.

Il tragico episodio si è verificato pochi minuti prima delle 3 di notte, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza. Non sono ancora chiare le cause: su Como si era abbattuto nelle ore precedenti un violento acquazzone ed è probabile che la strada in alcuni punti fosse allagata, ma sulla dinamica dell'incidente sono in corso le indagini della polizia di Stato, intervenuta sul posto assieme ai vigili del fuoco e a due ambulanze e un'automedica del 118. I soccorritori hanno prestato le loro cure al 24enne, mentre i pompieri hanno iniziato le operazioni di recupero dell'auto dal lago che si sono concluse soltanto in mattinata. La via per Cernobbio è stata chiusa al traffico per consentire il lavoro dei vigili del fuoco, col traffico deviato per via Bellinzona e Sagnino.

A Verano Brianza un'altra ragazza morta in un incidente

Si è trattato del secondo grave incidente sulle strade lombarde. A Verano Brianza, in provincia di Monza, pochi minuti dopo la mezzanotte una ragazza di 25 anni è stata travolta e uccisa da un'auto mentre attraversava la strada. Il conducente del veicolo dopo il violento impatto si è fermato ed è stato sottoposto all'alcol test.