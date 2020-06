Tragico incidente stradale nella notte a Verano Brianza. Una ragazza di 25 anni è stata investita e uccisa da un'auto mentre attraversava la strada in via Comasina. L'urto è stato terribile: la giovane è stata sbalzata ad alcuni metri di distanza ed è morta sul colpo.

Ragazza di 25 anni travolta e uccisa da un'auto a Verano Brianza

La 25enne è stata investita un quarto d'ora dopo la mezzanotte di oggi, mercoledì 3 giugno. Alcune persone che hanno assistito alla scena hanno dato l'allarme e provato a rianimarla in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Sul posto, alla periferia della cittadina di novemila abitanti a nord di Monza, sono accorsi due equipaggi del 118. Secondo quanto riferito da Areu (Azienda regionale emergenza e urgenza) l'intervento si è concluso senza il trasporto della giovane vittima in ospedale: all'arrivo dei paramedici, infatti, per lei non c'era più niente da fare.

Indagano i carabinieri, l'automobilista è stato sottoposto ad alcol test

Allertati anche i carabinieri di Seregno e la polizia stradale, intervenuti per i rilievi del caso. Il conducente dell'auto che ha investito la donna, un uomo di 32 anni, è stato sottoposto all'alcol test. Resta da ricostruire la dinamica dell'incidente e le responsabilità dell'automobilista.

Milano, investito un 12enne in bicicletta

A Milano nella giornata di ieri, martedì 2 giugno, un bambino di 12 anni è stato investito da un’automobile mentre era in sella alla sua bicicletta nel quartiere Vigentino, alla periferia sud della città. Il ragazzino è finito contro il parabrezza del veicolo e ha riportato un trauma cranico. È stato soccorso e trasportato all’ospedale Niguarda in condizioni serie ma non in pericolo di vita.