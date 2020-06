Grave incidente stradale a Milano. Un bambino di 12 anni è stato investito da un'automobile nel quartiere Vigentino, alla periferia sud della città, e ha riportato un trauma cranico.

Bambino di 12 anni in bicicletta investito da un'auto: soccorso con un trauma cranico

L'incidente è avvenuto in via Carlo Bianconi attorno alle 11 di oggi, martedì 2 giugno. Il ragazzino stava pedalando sulla sua bicicletta quando è stato travolto da un veicolo ed è finito sopra il parabrezza infrangendolo. Sul posto è arrivata un'ambulanza della croce bianca e un'automedica. I soccorritori del 118 hanno trasportato il ragazzino in codice giallo all'ospedale Niguarda. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. Resta da chiarire la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità dell'automobilista.

Frontale tre auto e scooter: grave un uomo di 45 anni

In seguito a un altro incidente avvenuto nella serata di domenica scorsa, un uomo di 45 anni è stato portato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda. Un'auto e uno scooter si sono scontrati frontalmente in corso 22 marzo, zona Indipendenza, per cause ancora da accertare. Dai rilievi della polizia locale, intervenuta sul posto, sembra che lo schianto sia stato causato da una mancata precedenza a un incrocio. L'impatto tra i due mezzi è stato violento: a farne le spese il conducente dello scooter, un uomo di 45 anni che è stato sbalzato violentemente sull'asfalto.