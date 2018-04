Una nuova bufera giudiziaria investe il mondo della Sanità lombarda, nello specifico milanese. Secondo quanto riporta il quotidiano "La Repubblica", infatti, il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza milanese ha arrestato sei persone per una vicenda di presunte tangenti per le forniture mediche. Tra le persone destinatarie delle misure cautelari ci sarebbero anche dei "pezzi grossi": ai domiciliari sono infatti finiti quattro primari di due noti ospedali milanesi, due medici del Galeazzi e due del Gaetano Pini. Sempre ai domiciliari è finito anche un direttore sanitario, mentre un imprenditore del settore delle forniture mediche è stato condotto in carcere. L'inchiesta è coordinata dai procuratori aggiunti Maria Letizia Mannella ed Eugenio Fusco: si tratta di una costola di quella che aveva portato all'arresto di un altro primario dell'ospedale Gaetano Pini, Norberto Confalonieri, finito in manette a marzo dell'anno scorso con le accuse di corruzione e anche di lesioni sui suoi pazienti.

Pochi giorni fa Confalonieri è stato rinviato a giudizio

Proprio pochi giorni fa Confalonieri, che dallo scorso settembre era tornato in libertà, è stato rinviato a giudizio. A partire dal prossimo 6 giugno, davanti alla quarta sezione del tribunale di Milano, il medico, considerato un luminare dell'ortopedia, dovrà difendersi dalle accuse di corruzione e lesioni. La prima è relativa all'acquisto di alcune protesi di una multinazionale, che lui avrebbe caldeggiato in cambio di soldi e sponsorizzazioni. L'accusa di lesioni è invece relativa ad alcuni interventi nel corso dei quali il chirurgo avrebbe procurato problemi fisici ad alcuni suoi pazienti per provare nuove tecniche chirurgiche. Confalonieri ha sempre negato le accuse a suo carico, sostenendo di essere stato dipinto come un mostro.