Una lettera di sei pagine per rispondere alla missiva inviata dai sindaci di sette capoluoghi lombardi alla Regione Lombardia per chiedere delucidazioni in merito a diversi temi che riguardano l’emergenza coronavirus. Il governatore Attilio Fontana l'aveva preannunciata nel primo pomeriggio di oggi, nel corso del consueto punto stampa. E in serata la lettera, contenente descrizioni non sempre esaustive su ciò che Palazzo Lombardia ha fatto in vari campi legati alla gestione dell'emergenza Covid-19, dalla strategia per effettuare i tamponi alle disposizioni per evitare i contagi all'interno delle Rsa, le case di cura per anziani dove il virus sta purtroppo dilagando, è arrivata.

A porre i quesiti al governatore Fontana erano stati i sindaci di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Mantova, Milano e Varese, tutti primi cittadini di centrosinistra. Le domande andavano dal mancato arrivo dei dispositivi di sicurezza individuali ai mancati tamponi a chi presenta sintomi e ai suoi famigliari sino alla questione delle Rsa. "Cosa sta facendo la regione Lombardia in merito?".

Mascherine: Approvvigionamenti della Protezione civile nazionale insufficienti

Per quanto riguarda le mascherine e gli altri Dpi (Dispositivi di protezione individuale) Fontana ha ricordato come "le scorte di dispositivi di protezione individuale, presso le nostre strutture sanitarie, erano disponibili per far fronte alla consueta programmazione annuale. Le Regioni non dispongono – ha scritto il governatore – infatti, della competenza per far fronte alle emergenze sanitarie, il cui presidio è di livello nazionale". Con l'inizio dell'epidemia le scorte si sono consumate rapidamente, e qui il governatore punta il dito contro "gli approvvigionamenti garantiti dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile" che "si sono da subito rivelati insufficienti" e sottolinea come la Regione si sia mossa "prontamente", "con risorse proprie derivanti dalla generosità delle donazioni".

Sulle Rsa: Fornite indicazioni per impedire di portare all'interno agenti virali

Per quanto riguarda la situazione all'interno delle residenza sanitarie assistenziali, "sin dalle prime avvisaglie, Regione Lombardia ha fornito indicazioni puntuali ai gestori delle strutture per predisporre una limitazione degli accessi a parenti e visitatori degli ospiti e tutelare lo stato di salute impedendo di portare all’interno agenti virali esterni", scrive la Regione. Verrebbe purtroppo da notare, sulla base delle tragiche notizie di cronaca che si susseguono, che però queste indicazioni o non sono state seguite o non hanno funzionato. Nella lettera Fontana poi aggiunge: "Anche sugli operatori delle RSA sono previste le procedure di monitoraggio sintomatico riservate agli operatori sanitari, con rilevazione della temperatura e, ove sia superiore ai 37,5 °C, l’esecuzione del tampone rinofaringeo e la sospensione delle attività".

Tamponi: Applicate indicazioni dell'Iss, consideriamo chi ha sintomi presunti casi Covid

Altro discorso sui tamponi: nella lettera la Regione ripete ciò che dice ormai dall'inizio dell'emergenza, e cioè che "ha sempre applicato le indicazioni dall’Istituto Superiore di Sanità e, con oltre 120.000 tamponi eseguiti dall’inizio dell’emergenza, è la regione più attiva nell’effettuazioni di tale indagine". La strategia è poi cambiata e oggi la Regione esegue tamponi su "pazienti con sintomi riconducibili a Covid -19 candidati al ricovero, operatori sanitari che presentano sintomatologia simil-influenzale e una temperatura superiore a 37,5°C, e casi positivi (compresi operatori sanitari) per la verifica di guarigione". "Riguardo all’opportunità di utilizzare il tampone per individuare i casi positivi e prescriverne l’isolamento domiciliare – spiega la Regione – si ritiene più prudente considerare ogni assistito con sintomatologia simil influenzale, indipendentemente dall’esito e dall’esecuzione del tampone, come presunto caso Covid". Molto sbrigativa, infine, la risposta sui test per l’identificazione degli anticorpi legati all’infezione da Covid-19: "Sono in corso ricerche applicate e mirate".

La lettera integrale della Regione Lombardia ai sindaci