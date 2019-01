Svaligiata la casa di Giuliano Pisapia, ex sindaco di Milano

Ladri in casa dell’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia. Alcuni malviventi avrebbero fatto irruzione nell’abitazione dell’ex primo cittadino, in zona Tribunale, nella notte tra sabato e domenica (ma la notizia si apprende soltanto adesso): i ladri sarebbero riusciti a forzare una cassaforte, portando via gioielli e oggetti preziosi.