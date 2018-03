Il corpo di Carlotta Benusiglio sarà riesumato il prossimo 13 marzo per rendere possibili nuovi accertamenti medico legali. La stilista di 37 anni è stata trovata impiccata il 31 maggio del 2016 a Milano. Attorno al corpo della donna una sciarpa, legata ad un albero di piazza Napoli. La salma sarà trasferita dal capoluogo lombardo all'Istituto di medicina legale dell'Università di Pavia dove sarà sottoposta a diverse analisi, nella speranza di trovare nuovi elementi per chiarire il caso. In particolare una tac sulle ossa del collo potrebbe chiarire se si sia trattato di omicidio o di suicidio. Il nuovo incidente probatorio è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari della Procura di Milano, Alfonsa Ferrara, lo scorso 2 febbraio. Alla nuova perizia prenderanno parte anche i periti nominati dalla famiglia.

La svolta nel caso: indagato per omicidio l'ex fidanzato.

Per la morte della donna è stato indagato nel dicembre del 2017 l'ex fidanzato Marco Venturi, una svolta dopo la riapertura del caso. Determinante sarà se si riuscirà a stabilire con nuovi elementi medico legali l'orario della morte di Carlotta Benusiglio