Il gip di Milano Alfonsa Ferraro ha deciso che il corpo di Carlotta Benusiglio sarà riesumato, disponendo una nuova autopsia per un nuovo incidente probatorio. l'incarico sarà formalmente affidato a un medico legale il prossimo lunedì e il corpo non sarà riesumato prima della fine del mese. La stilista milanese di 37 anni è stata trovata morta in piazza Napoli la mattina del 31 maggio 2016, impiccata ad un albero con una sciarpa. Il giallo sul presunto suicidio della donna ha avuto una svolta quando ad essere indagato per la morte della donna è stato l'ex fidanzato, Marco Venturi, incriminato lo scorso dicembre per omicidio volontario aggravato dopo la riapertura delle indagini.

La speranza è che la nuova indagine sul corpo della donna possa fornire elementi utili alla luce del nuovo quadro per chiarire come sia morta davvero Carlotta Besuglio: al centro dell'attenzione medico legale in particolare la necessità di stabilire l'esatto orario della morte, elemento contestato dalla perizia di parte con cui la famiglia si è opposta all'archiviazione, non avendo mai creduto all'ipotesi che la loro congiunta si fosse tolta la vita volontariamente.