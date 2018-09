L'inaugurazione e poi l'apertura al pubblico del primo Starbucks in Italia sono previste tra oggi e domani a Milano, in piazza Cordusio. Tante le domande della vigilia, tra cui la più importante resta una: riuscirà il colosso statunitense del caffè a fare breccia in un popolo, quello italico, dove il culto del caffè è ben radicato ed è un vero e proprio rito? Al di là della questione principale, e per certi versi collegata con essa, c'è anche un'altra domanda relativa al prezzo del caffè che verrà offerto dalla catena statunitense. Quanto costerà il caffè da Starbucks?

Unione nazionale consumatori: Prezzo decisamente esagerato

In attesa di poterlo scoprire dal vivo, a squarciare il silenzio su quest'aspetto è stata l'Unione nazionale consumatori, che in una nota ha criticato i prezzi giudicati "esagerati" della catena statunitense: "Bene l'apertura di Starbucks, siamo sempre per una maggiore concorrenza – ha detto il presidente dell'Unione Massimiliano Dona – Peccato che il prezzo del caffè espresso sia decisamente esagerato, l'80% in più rispetto alla media milanese". Il caffè espresso di Starbucks costerà infatti 1,80 euro. La stessa bevanda, all'americana (quindi molto lungo e diluito) costerà invece 3,50 euro. Per un cappuccino si spenderanno invece 4,50 euro. Prezzi decisamente superiori alla media milanese, dove secondo i dati dell'Osservatorio prezzi e tariffe del ministero dello Sviluppo economico un caffè espresso costa in media 1 euro, con 1,10 euro di quotazione massima (anche se in alcuni posti, come nella nuova pasticceria di Iginio Massari, un caffè costa 1,20 euro). In ogni caso bersi un caffè da Starbucks sarà decisamente caro: "Se aggiungiamo che il caffè espresso fatto a casa, utilizzando 7 grammi di miscela, costa mediamente 12 centesimi, ecco che andare da Starbucks ci costa il 2.471% in più", spiega l'Unione nazionale consumatori nella nota. Il cappuccino costerà invece tra il 181 e il 235 per cento in più rispetto alle medie milanesi, comprese tra 1,60 e 1,34 euro. Chissà se il listino terrà lontani da Starbucks i potenziali clienti o se la voglia di vivere un'esperienza finora immaginata solo tramite film e serie tv (per chi non l'ha provata all'estero), sarà più forte del prezzo che bisognerà pagare.