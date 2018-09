in foto: L’esterno della caffetteria Starbuck in piazza Cordusio, a Milano (LaPresse)

Domani, giovedì 6 settembre, verrà inaugurata la prima caffetteria Starbucks in Italia. La "Reserve roastery", versione deluxe delle caffetterie statunitensi, sarà svelata a partire dalle 18 con un maxi show in piazza Cordusio, a Milano. È qui, nello storico palazzo Broggi che ospitò prima la Borsa e poi le Poste, che la catena di caffetterie fondata a Seattle e presieduta da Howard Schultz ha deciso di affrontare una sfida che si può riassumere così: vendere caffè a un Paese con una grande tradizione in merito. Non si è al livello del famoso "vendere ghiaccio agli eschimesi". Ma certo l'apertura a Milano (prima di una serie di punti vendita nella Penisola) sarà un banco di prova importante per la creatura di Schultz, che ha sempre affermato di aver trovato proprio in Italia "l’ispirazione che ha cambiato il destino di Starbucks", che in precedenza era un semplice negozio di caffè nel cuore degli States. Nel 1983 Howard Schultz venne nel nostro Paese, proprio a Milano e anche a Verona, scoprendo "il rito e il fascino dei bar. Ho capito quanto questi siano luoghi popolati e vivi", ha affermato Schultz in varie dichiarazioni.

L'apertura al pubblico venerdì 7 settembre

Trentacinque anni dopo quel viaggio Starbucks apre a Milano. L'apertura ufficiale al pubblico è prevista a partire dalle 9 di venerdì 7 settembre. Domani, 6 settembre, a partire dalle 18 il pubblico potrà partecipare a una festa in piazza che prevede la proiezione su un maxischermo del film che ripercorre la storia del fondatore di Starbucks e l'esibizione dei ballerini del Teatro alla Scala. Successivamente l'inaugurazione sarà riservata esclusivamente ai 1.220 ospiti che sono stati invitati. La proiezione, l'esibizione dei ballerini e la successiva cerimonia avrenno comunque un forte impatto sulla viabilità della zona. Piazza Cordusio e tutte le strade d'accesso saranno chiuse al traffico per le auto e i pedoni su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza. Il traffico sarà bloccato anche in via Cordusio – tra via Armorari e piazza Cordusio -, via Meravigli – da via Santa Maria Segreta a piazza Cordusio -, via Orefici – da via Cantù a piazza Cordusio – e via San Prospero, da via Broletto a via Dante. Sei le linee tranviarie che verranno deviate o modificate, come indicato di seguito.