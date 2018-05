in foto: Il telone sull’ex Palazzo delle Poste di Milano che ospiterà la catena Starbucks

Dopo innumerevoli bufale, puntualmente smentite, dopo l'annuncio ufficiale del 2015 e il rincorrersi delle notizie sulla data di apertura, adesso finalmente c'è una data certa per lo sbarco di Starbucks a Milano. A renderla nota è stato Howard Schultz, amministratore delegato della catena di caffetterie "made in Usa", ma col cuore italiano. Perché a Schultz, come saprà chi conosce la storia di Starbucks, l'idea di strutturare le caffetterie diventate note in tutto il mondo sul modello ancora oggi di successo venne proprio dopo un viaggio a Milano, nell'ormai lontano 1983. Il "rito" del caffè in Italia e tutto ciò che era legato a questo gesto in apparenza semplice, ma fondamentale per milioni di persone, catturò Schultz, che decise di esportare all'estero l'idea di comunità dei bar italiani. E difatti i locali Starbucks – il primo, diverso però dalle caffetterie di adesso, fu aperto il 30 marzo 1971 a Seattle – sono noti, oltre che per il caffè, proprio come punto di incontro e in molti casi di lavoro per scrittori, creativi, freelance.

Cosa si potrà fare da Starbucks

Il marchio statunitense è stato al centro di polemiche per un episodio accaduto recentemente in un locale di Philadelphia, dove due cittadini afroamericani sono stati arrestati perché volevano usare il bagno senza aver consumato niente. Una vicenda che va in qualche modo in controcorrente rispetto alla filosofia della catena, che si è difatti scusata più volte per l'accaduto. Adesso anche Milano e i milanesi potranno sperimentare la filosofia dei creatori del celebre "frappuccino": bersi un caffè, mangiare un muffin ma soprattutto utilizzare Starbucks come luogo di incontro e di lavoro. Lo spazio, a quanto pare, non mancherà: la Starbucks Reserve Roastery sarà la caffetteria più grande d'Europa della catena con i suoi 2.400 metri quadrati. Aprirà in piazza Cordusio, nell'ex Palazzo delle Poste e sarà strutturato come un gigantesco open space che ospiterà all'interno specialità dolci e salate (in collaborazione con Princi) e una torrefazione.

La data di apertura

Il brand statunitense, che aveva celebrato il suo sbarco ufficiale nel capoluogo lombardo realizzando le tanto contestate (almeno all'inizio) aiuole con le palme e i banani in piazza Duomo, arriva in Italia in partenrship con il Gruppo Percassi. Le selezioni per il pesronale sono in corso: 150 le assunzioni previste all'inizio, a cui si aggiungeranno quelle per gli altri store della catena che apriranno in Lombardia. Mancava solo la data d'apertura: a colmare il "gap" ci ha pensato proprio Schultz, che in occasione di un suoi intervento al "Seeds & Chips", una rassegna dedicata all'innovazione legata all'alimentazione in corso al MiCo di Milano, ha detto: "Una nuova roastery Starbucks aprirà a Milano a settembre. Nel 1987 avevamo 11 punti vendita oggi abbiamo quasi 29 mila store con 100 milioni di clienti alla settimana".